Coronavirus, il bollettino del 19 aprile: in Sicilia 1.961 nuovi casi e altri 10 morti

19/04/2022 19:24:00

Un numero di casi relativamente basso (ma in rialzo), una mortalità che resta sempre su livelli importanti e i ricoveri in leggero aumento. Questo in sintesi dicono i dati di oggi sul coronavirus. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 1.961 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 10.944 tamponi processati. E sono state comunicate altre 10 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 1.355 (su 9.161) e i morti 3.Il tasso di positività sale al 18% mentre ieri era al 15%.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si ritrova al settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi, dopo Piemonte (+3.579), Campania (+3.250), Lazio (+2.740), Lombardia (+2.329), Puglia (+2.232) e Veneto (+2.022).

A livello regionale, è sempre la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di casi giornaliero, seguita oggi da quella peloritana. Ecco la distribuzione provincia per provincia del 1.961 casi odierni:

Palermo: 603

Messina: 465

Catania: 313

Ragusa: 184

Trapani: 165

Siracusa: 119

Agrigento: 98

Caltanissetta: 91

Enna: 40

Sul fronte ospedaliero, come detto, si registra un leggero rialzo dei ricoveri nelle strutture sanitarie e non è certo un buon segnale. Dei 133.785 siciliani attualmente positivi, 132.799 sono in isolamento domiciliare, 934 sono ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ben 36 persone in più di ieri), 52 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 49) con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).