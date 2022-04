Arriva in libreria "Essere Mille. Guida allo sbarco in Sicilia per aspiranti garibaldini"

20/04/2022 18:30:00

Esce il 12 maggio, in occasione dell'anniversario della spedizione dei Mille (11 maggio 1860 - 12 maggio 2022)

"Essere Mille. Guida allo sbarco in Sicilia per aspiranti garibaldini" di Stefano Cascavilla per i tipi di Exòrma edizioni

Essere Mille è la storia di un’avventura e una guida. La riscoperta dello straordinario cammino che percorsero i Mille, da Marsala a Palermo, tra l’11 e il 30 maggio del 1860.

Obiettivo di Stefano Cascavilla, appassionato di luoghi e camminatore, è far rivivere al lettore l’esperienza umana, l'epica di un manipolo di folli appassionati, capeggiati da un visionario e che fecero l’Italia, tornando sui luoghi del loro cammino, sotto lo stesso cielo, accanto alle stesse montagne. Un’esplorazione che parte dai diari e dai resoconti dei garibaldini. La narrazione è costruita in capitoli brevi e dal tono leggero, a due voci: quella del camminatore narrante e quella parallela dei Mille, ripresa testualmente dai diari. È anche una guida pratica per poter ripercorrere quel cammino, suddivisa in 10 tappe da percorrere a piedi, corredata di cartografia, e di tutte le indicazioni necessarie per permettere a chiunque, indossata una camicia rossa, di provare a essere uno dei Mille.