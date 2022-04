Marsala, la famiglia Roccaforte e il Rotary donano un defibrillatore ai Vigili del Fuoco

25/04/2022 12:00:00

Il 24 aprile, dodicesimo anniversario della prematura scomparsa del dottor Salvatore Roccaforte, stimato ematologo dell’Ospedale di Marsala, la famiglia lo ha ricordato donando, per il tramite del Rotary Club Marsala, un defibrillatore al Corpo dei Vigili del Fuoco di Marsala. La donazione rientra nella convenzione firmata nel 2014 dalla famiglia Roccaforte, dal compianto Domenico Roccaforte, con il Rotary locale e patrocinata dal Sindaco del Comune di Marsala.

La donazione ai Vigili del Fuoco incrementa il patrimonio di defibrillatori controllati dal Rotary Club nell’ambito del progetto "Marsala Città Cardioprotetta" coordinato dal socio dott. Riccardo Lembo e dal futuro Governatore del Distretto Sicilia Malta dott. Goffredo Vaccaro, progetto che anche ha permesso di formare, nel tempo, un migliaio di operatori BLSD. Obiettivo comune della famiglia Roccaforte, dei Vigili del Fuoco e del Rotary è la salvaguardia della vita umana. Con questa donazione il dottor Salvatore continuerà indirettamente a salvare vite per il tramite degli apparecchi salvavita donati in sua memoria.

Il comandante ing. Vito Pipitone, ricevendo la donazione, ha ricordato il ruolo svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco e ha commemorato con ricordo personale la figura del compianto dottor Roccaforte. Nell’occasione il Presidente del Club, Daniele Pizzo, ha presentato l’applicazione che permette di individuare il defibrillatore più vicino con percorso e recapito telefonico. L’applicazione si chiama “App del Cuore” ed è scaricabile gratuitamente sia su smartphone Android che Apple. Il Presidente ha ringraziato il Rotary Club Reggio Calabria Sud 38’ Parallelo che ha consentito l’uso dell’applicazione da loro prodotta. Oltre ad individuare il defibrillatore più vicino permette di chiamare direttamente il 118 ed offre alcuni suggerimenti per soccorrere chi ha bisogno in modo adeguato.

Anche per la gestione di questa utile applicazione il Presidente ha ringraziato il suo Vicepresidente, il dottor Riccardo Lembo, che continua con spirito di abnegazione a coordinare il progetto "Marsala Città Cardioprotetta".