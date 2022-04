 Palermo: a "Villa Trabia" si celebra la "Giornata Mondiale della Terra", con la presenza di tanti artisti

27/04/2022 06:00:00

Si è spostata a Villa Trabia la mostra degli artisti dell’associazione “Faro Convention Citizens of Europe”, promossa nell’ambito della “Giornata Mondiale della Terra”. L’inaugurazione è avvenuta alle 10.30 di venerdì 22 aprile.

Il percorso avviato dall’associazione "Faro Convention Citizens of Europe" prosegue con lo scopo di fare incontrare l’arte con l’ambiente

La prima tappa si è svolta all’interno dell’"Archivio Storico" di Palermo dove si è inaugurata una mostra d’arte e grafica del gruppo degli artisti dell’associazione, alla quale è seguito il convegno a cui hanno preso parte la dott.ssa Eliana Calandra, direttrice del Servizio Sistema Bibliotecario del Comune di Palermo; l’assessore alla Cultura, Mario Zito; la prof.ssa e consigliera comunale del Comune di Palermo, Valentina Chinnici; il geologo, prof. Gaetano Ortolano, dell’Università degli Studi di Catania; la presidente della Fidapa, Patrizia Potestio; la presidente dell’associazione “Faro Convention Citizens of Europe”, Rosa Anna Argento.

La "Giornata Mondiale della Terra" o anche "Hearth Day", che si celebra il 22 Aprile è considerata la più grande manifestazione ambientale del Pianeta di portata internazionale , un’occasione unica per promuovere la salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo ben 192 paesi del mondo e interessando un miliardo di persone. E’ un evento che ha un enorme impatto, soprattutto per la sua funzione sociale e didattica perché capace di influenzare tutta la società e di conseguenza, si spera, determinare un cambiamento e migliorare i comportamenti e le abitudini della gente nei confronti dell’ambiente .

L’accoglienza ai visitatori a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Professionale “Pietro Piazza”. A dare il benvenuto l’assessore comunale alle Ville e Giardini, Sergio Marino, seguito dall’intervento del Geologo, prof. Fabrizio Pepe dell’Università degli Studi di Palermo sul tema “Oceanografia: viaggio in 3D nel mondo sommerso”. La mattinata si è conclusa con la lettura di poesie di Giovanna Fileccia, a cura dell’architetto Rosa Anna Argento. Presenti anche: l’Istituto Comprensivo Giuseppe Verdi, l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni, il Liceo Scientifico Einstein, il Liceo Classico Umberto I, gli scout Agesci, Legambiente, l’associazione “Castello e Parco di Maredolce”, l’Arci, la Fidapa e molti altri sponsor.

Ecco i nomi dei 26 artisti che esporranno le loro opere: Giuseppe Zimmardi, Manlio Geraci, Vincenzo Ognibene, Arturo Stabile, Rosa Anna Argento, Rosalia Marchiafava Arnone, Antonietta Mazzamuto, Sara Mineo, Emanuele Lo Giudice, Maria Colletti, Oliva Patanella, Maria Felice Vadalà, Ambra Pavesi, Cristina Patti, Rosalia Maria Cristina Carista, Giorgio Puleo, Rosario Cali, Ferdinando Provenzano, Annita Borino, Maria Grazia Saladino, Pietro Asaro, Daniela Ficile, Marca Barone, Margherita Lautera, Salvatore Valenti, Giovanna Fileccia.

La mostra si potrà visitare sino alle 18.30 di lunedì 2 maggio. La giornata dell’inaugurazione non è stata delle migliori per il vento e qualche goccia di pioggia, una giornata non proprio primaverile. Eppure, nel giardino di villa Trabia, constatiamo la presenza di tanti artisti intenti a sistemare e curare le loro opere disseminate tra alberi e prati . Camminando notiamo le installazioni degli artisti, compresa quella della presidente dell’associazione, Rosa Anna Argento, che ci accoglie subito con un sorriso. "La nostra è un’associazione europea" – ci tiene a precisare il presidente.

Perché la scelta dell’archivio storico e della villa per celebrare la giornata dedicata alla terra?

"La scelta dei due luoghi: l’╦łArchivio storico╦ł e ╦łVilla Trabia╦ł, in cui celebrare questa importantissima giornata dedicata alla terra, non è stata fatta a caso. Avrei potuto esporre in maniera generica l’argomento, ma è indispensabile promuovere la cultura della tutela dell’ambiente legandola agli spazi del patrimonio ambientale e storico - architettonico del nostro territorio, di grande interesse e, ahimè, anche molto trascurato. Nella nostra città di Palermo ci sono pochi spazi verdi e troppe costruzioni, parcheggi soprattutto. Lo scempio del famoso "sacco di Palermo" ha dato poi il colpo di grazia al nostro patrimonio architettonico e artistico e finora non siamo stati capaci di innalzarci. Abbiamo ancora dei grossi limiti non riuscendo a valorizzare al massimo il nostro patrimonio artistico, delegando alla politica la speranza di una valorizzazione che poi viene disattesa - ci spiega il presidente.

L’arte è stata chiamata a dialogare con la natura. Per questo a ╦łVilla Trabia╦ł l’arte è disseminata tra alberi e prati. E╦ł il modo migliore per celebrare la terra e darle voce. L’arte, in generale ha sempre avuto un ruolo determinante per l’uomo, come quello di insegnargli la vita attraverso i mestieri quando il popolo era per la maggior parte ignorante e analfabeta e continua a svolgere una importante attività in questo connubio che riesce a stabilire con la natura .

C’è bisogno di umanità nei confronti della natura, la nostra epoca invece è fortemente antropocentrica; ci siamo sostituiti a Dio prendendo il suo posto, finendo per maltrattare e far soffrire la terra Occorre cambiare questa visione e occorre iniziare dai giovani, per questo diamo molta importanza alla didattica. La presenza delle scolaresche è determinante perché bisogna "contaminare" i giovani, inculcargli cioè la passione per l’arte e la tutela dell’ambiente"- continua a spiegarci il presidente.

Proseguendo il nostro cammino ci imbattiamo in un tripudio di colori disseminati per tutto il giardino della villa: tele, immagini di farfalle e api svolazzanti che scendono dai rami degli alberi secolari e poi tante magliette che abbracciano i tronchi degli alberi e fili colorati e fiori e foglie. C’è tanto da vedere a ╦łVilla Trabia╦ł in questa nuova tappa che celebra la terra e il suo splendore di cui bisogna averne cura.

Dorotea Rizzo