 Allo Stagnone di Marsala arriva la Water Bike. L’inaugurazione il primo maggio

27/04/2022 02:00:00

Pedalare sull’acqua tra le bellezze naturali e le isole della laguna dello Stagnone di Marsala. È un’esperienza che sarà presto possibile grazie all’iniziativa di un gruppo di amici, che si sono riuniti nell’Associazione Water Bike Sicily, e che inaugureranno la new experience domenica primo maggio presso il Kite Club Marsala.

“Turisti e cittadin i- dicono gli ideatori del progetto - potranno godere della bellezza della laguna facendo al contempo un’esperienza unica nel suo genere, un vero e proprio gioco acquatico a zero impatto ambientale”. Nello specifico, la water bike è una vera e propria bicicletta dotata di una struttura leggera montata su due galleggianti, che consentono di “pedalare sull’acqua” raggiungendo anche alte prestazioni, ovvero navigare fino a 10 nodi.

“È una struttura sicura che è stata già abbondantemente sperimentata in altri Paesi del mondo e in altre zone d’Italia. In più è a zero impatto ambientale”.

L’inaugurazione del nuovo progetto avverrà domenica primo maggio presso il Kite Club Marsala, Associazione che ha sposato l’iniziativa e che è anche la location presso cui si potranno sperimentare le nuove water bikes. “Siamo molto contenti - ha dichiarato Francesco Ferrara, Presidente del Kite Club Marsala - di aver attivato questa sinergia con la WBS perché pensiamo alla water bike come ad un’attività rigenerativa e ricreativa per chi la pratica, che favorisce il benessere della persona in un momento di forte stress per tutti”.

“Per l’occasione del primo maggio- concludono i soci della Water Bike Sicily- daremo la possibilità a chi lo volesse di provare gratuitamente le biciclette acquatiche. Non vediamo l’ora di testare il gradimento di questa novità tra gli utenti”.

La new esperience verrà presentata dalla stessa Water Bike Sicily nel contesto di un evento che attira già di per sé diversi appassionati degli sport acquatici, ovvero il “Test day kite and wing” con la presentazione RRD delle attrezzature più innovative, in un ambientazione di “festa”, tra sport, musica e buon cibo.

L’evento, aperto a tutti, avrà luogo dalle ore 9 alle ore 21, presso la sede del Kite Club Marsala, in contrada Spagnola 66/S.

Ideatori del progetto sono Nino Laudicina, Gaspare D’Alberti, Luigi Vanella, Antonio Parrinello e Nicola Buffa.