Sea si dice pronta ad aiutare le famiglie di Favignana (ma non si capisce come ...)

01/05/2022 17:55:00

"SEA Favignana condivide il disagio generale degli utenti alle prese con l'incremento, di enormi proporzioni e senza precedenti, del costo delle bollette imposto dall'Autorità per l'Energia": è quanto si legge in una nota della Società, che interviene nel dibattito sui rincari manifestando la volontà di supportare i cittadini dopo le proteste degli ultimi giorni.

Sea è la Società Elettrica, produttrice e distributrice di energia in tutto il territorio dell'isola delle Egadi.

Nelle Egadi, come a Pantelleria, il problema del caro energia è più avvertito, perché non c'è concorrenza, e non aiuta certo la marginalità. Su Tp24 ne avevamo parlato tempo fa intervistando anche il Sindaco di Favignana, Francesco Forgione.

Ma in cosa consistono gli aiuti di Sea? La società parla di "suggerimenti e indicazioni "mirate" a contrastare le criticità in atto e, laddove possibile, la problematicità propria dell'insularità".

"In questi casi - si legge nella nota della Società - le opzioni di intervento devono essere legittimamente dirette agli Enti titolari delle attività in concessione: ovvero, agli Enti che hanno il potere di regolare le condizioni di attuazione dei servizi, e non ai concessionari che, semmai, devono occuparsi di efficientare l'esercizio della gestione, soprattutto nei casi in cui tale necessità sia conclamata". La modalità di gestione impropriamente denominata monopolio, secondo la Società Elettrica, trova attualmente piena attuazione in tutte le azioni basate sull'esercizio delle concessioni di servizi pubblici attribuite ai privati.

"Sembra essere una regola - osserva la Società - alla quale si attengono sempre più quasi tutti gli Enti pubblici: è il caso dei rifiuti, dell'acqua e del gas, che vedono il controllo e l'impostazione affidati ad autorità indipendenti altamente specializzate come l'ARERA".

"SEA - si legge a conclusione della nota - rimane a fianco dell'utenza di Favignana e dell'amministrazione comunale e coglie ancora una volta l'occasione per ribadire concretamente la propria vicinanza offrendo azioni, spunti di riflessione e interventi a favore dell'isola da attuare, ovviamente, nelle sedi opportune".