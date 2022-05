La violenza dello scirocco: brucia Erice, alberi e cartelloni caduti a Marsala

05/05/2022 15:17:00

21,30 - Notte di fuoco ad Erice: la montagna continua a bruciare. La prima tempesta di scirocco della stagione sta portando ancora una volta devastazione. Il tutto avviene tra la paura dei residenti e le polemiche, tra chi attacca i piromani probabilmente autori dell'incendio, chi se la prende con la scarsa tutela del territorio che rende la montagna indifesa e chi critica l'intervento, inutile con questo vento, dei Canadair, peraltro molto costosi.

L'incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, sono avanzate in più punti anche se sono state in parte rallentate dai viali parafuoco. Nella zona sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Palermo e da Agrigento.

L'incendio è visibile da tante parti della provincia, e crea paura ed apprensione soprattutto a Trapani, come si vede dalle foto.

20,04 - A causa delle avverse condizioni meteo e dell'impegno delle squadre di soccorso, è stata rinviata lìesercitazione del Piano di Emergenza Aeroportuale, in programma questa sera presso lo scalo aeroportuale di Birgi.

Si tratta di una simulazione massiccia e realistica di un incidente aereo, coordinata e disciplinata dal Piano (PEA), imposto dalla normativa internazionale e previsto per tutti gli aeroporti, per rispondere alle emergenze e agli incidenti aeronautici.

19,30 - Arrivano tante segnalazioni da Marsala per lo scirocco che, violento, sta creando notevoli problemi. Oltre all'albero di San Leonardo che è caduto sulla strada, non colpendo nessuno per puro caso, un cartellone pubblicitario è caduto, accanto alla palestra della "Mazzini", in Piazza Inam. Solo per miracolo nessuno si è fatto male. Sul posto ci sono i vigili.

Altre segnalazioni di pericolo arrivano dal lungomare. Andando verso i lidi la strada è chiusa, perché il vento ha divelto i paletti e la recinzione del cantiere stradale.

Circa l'albero caduto a San Leonardo, nella strada che porta anche all'aeroporto, i vigili urbani per tutto il pomeriggio hanno deviato il traffico.

18,00 - Ad Erice adesso sono giunti due Canadair, che si sono alzati in volo da Lamezia Terme, e un elicottero dell' Aeronautica militare.

I mezzi daranno man forte alle squadre impegnate nello spegnimento fin dal primo pomeriggio di oggi quando è scattato l'allarme in contrada Martogna. Alimentato dal forte vento di Scirocco, però, il rogo si è subito propagato fino ad arrivare alle spalle della Cittadella della Salute. Diverse abitazioni, lambite dalle lingue di fuoco, sono state evacuate.

Mentre una coltre di fumo ha avvolto il Monte. L' intervento dei mezzi aerei è stato richiesto dalla Prefettura di Trapani.

16,34 - Si complica la situazione sul fronte incendi ad Erice.

Il fuoco ha raggiunto anche la zona alle spalle della scuola De Stefano. Diverse abitazioni sono state evacuate. Si teme anche che l'incendio possa aver arrecato danni ai piloni e ai cavi della funivia.

Frattanto, per arrestare l'avanzata delle fiamme, spinte dal forte vento di Scirocco, è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di oggi in contrada Martogna.

Ma il fuoco ha anche attraversato la zona dell'Ostello della gioventù fino ad arrivare alle pendici della montagna avvolta da una coltre di fumo. Fiamme anche alle spalle della Cittadella della salute. E ancora una volta c'è il sospetto che il fuoco possa essere stato appiccato dai piromani che avrebbero scelto una giornata segnata dal forte vento di Scirocco per tornare a colpire la montagna.

15,15 - Soffia uno scirocco fortissimo sulla provincia di Trapani. La temperatura si aggira intorno ai 30 gradi, e sono tante le segnalazioni di incendi, alberi e cartelloni caduti.

A Marsala, intorno alle 14 in contrada San Leonardo un albero è caduto in strada. Fortunatamente nessuno è rimasto sotto.Sono stati chiamati i vigili urbani. Le immagini sono del nostro lettore Giovanni.

Incendio anche all'ex scuola Lombardo Radice, nel cuore di Sappusi. La puzza di bruciato e il fumo hanno infestato il quartiere e le zone vicine. Si tratta di una scuola abbandonata, della quale ci siamo occupati più volte su Tp24.

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in contrada Martogna, a Erice. Una coltre di fumo, ben visibile dalla centralissima via Fardella, a Trapani, ha invaso la montagna. Ad alimentare il rogo le forte raffiche di Scirocco che flagellano la provincia. Scattato l'allarme i primi ad intervenire gli uomini della Forestale. I vigili del fuoco, infatti, erano impegnati a domare un altro rogo nella frazione di Xitta, dove le fiamme hanno raggiunto un mobilificio.