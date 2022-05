15/05/2022 17:10:00

In Sicilia sbarca l’ennesimo, nuovo ceppo del virus del Covid, con una prima infezione da XQ: l’ultima arrivata nella già lunga serie di sottovarianti Omicron, individuata una decina di giorni fa in Brasile e segnata ieri sulla nostra regione - come unico caso in tutta Italia - dal report sulla diffusione delle varianti che l’Istituto superiore di Sanità elabora periodicamente.

Si tratta di un lignaggio sul quale si sa ancora ben poco, anche se le caratteristiche non sembrano lontane da quelle, ormai ben conosciute, della stessa «famiglia»: più contagiosità, meno aggressività.