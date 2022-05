L'ultima di Ingroia. Ora a Palermo è a fianco della candidata no - vax 

20/05/2022 21:46:00

Sentivate la mancanza in politica di Antonio Ingroia? Rieccolo. L'ex pm, oggi avvocato, si ripresenta, e questa, a sorpresa, per sostenere la corsa alla sindacatura, a Palermo, della candidata no - vax, l'ex leghista Francesca Donato.

La strana coppia esordierà domani alla presentazione della lista "Rinascita Palermo", che l'europarlamentare veneta trapiantata in Sicilia schiera per la corsa verso Palazzo delle Aquile.

L'ex candidato premier di sinistra, con il suo movimento Azione Civile, "ha espresso la volontà di sostenere la mia candidatura a sindaco e di questo ne sono estremamente lunsingata". Così dice Donato.

Francesca Donato ha già designato gli assessori, il docente ex Cinquestelle Giorgio Armato, l'imprenditrice Nadia Lo Bosco, il professore universitario Silvano Riggio, la cantante Laura Mollica, l'ingegnere Fabio Davì e il vigile urbano Fabrizio Romeo. Che farà quindi Ingroia? Lo si apprenderà domattina all’Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino 62, alla presentazione della lista e degli assessori designati.