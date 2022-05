   Un trapanese su 4 ha avuto il Covid. Curva ancora in calo

20/05/2022 06:00:00

Un trapanese su 4 ha avuto il Covid in due anni di Pandemia. Questo emerge dai dati ufficiali, ma potrebbero essere molti di più. Il virus che ha cambiato le nostre vite ha fatto anche oltre 660 morti in provincia di Trapani. E ora, alla terza estate di pandemia ormai alle porte, si registra un altro netto calo dei contagi con la speranza che in autunno non arrivino nuove restrizioni.

Nell’ultima settimana in provincia di Trapani l’incidenza è diminuita del 22,67%, in Sicilia di oltre il 23%. Quasi tutti i comuni della provincia di Trapani registrano una diminuzione dell’incidenza dei nuovi contagi. Per fare qualche esempio, tra le città più grandi, Trapani -22%, Marsala -13%, Alcamo -19%, Castelvetrano -41%, Mazara -18%.

Scende la curva dei contagi, come quella dei ricoveri in ospedale. In provincia di Trapani solo lo 0,24% degli oltre 3600 positivi si trova ricoverato.

Il bollettino settimanale

Nella settimana dal 9 al 15 maggio si registra ancora un decremento di nuovi casi con un’incidenza pari a 17.573 (-23.95%) e un valore cumulativo di 478,02/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (459/100.000 abitanti) e Caltanissetta (450/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni (520/100.000) e tra i 6 e i 10 anni (474/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire.



I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana 11-17 maggio. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51%. Hanno completato il ciclo primario 74.440 bambini, pari al 23,64%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose sono il 90,07% del target regionale, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’88,79%. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.723.377 pari al 74,96% degli aventi diritto. Sono 909.738 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l’hanno ancora fatta.



Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose booster (quarta dose) per gli over 12 anni con marcata compromissione della risposta immunitaria e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario (con tre dosi) da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19. Dal primo marzo sono state effettuate complessivamente 16.681 somministrazioni di quarta dose delle quali 11.592 a over 80.

Bollettino 33 Del 18 Maggio... by La redazione Tp24



La situazione in provincia di Trapani

Sono 3.644 le persone positive al Covid in provincia di Trapani, secondo quanto comunica l’Asp. Un dato in diminuzione rispetto ai 3849 di ieri. Nell’ultimo bollettino si registrano 446 negativizzati ma anche due deceduti. Salgono così a 662 morti da inizio pandemia. Invece supera quota 100 mila (esattamente 100.315) il numero dei guariti. Più o meno un trapanese su Sul fronte ospedaliero non c’è nessun ricoverato in terapia intensiva, sono 8 in terapia semi-intensiva (ieri 7), 35 in degenza ordinaria (ieri 40), 10 in Covid hotel Rsa (ieri 11).

Questi i dati per città: 747 positivi a Marsala (ieri 822), 620 a Trapani (687), 419 a Mazara del Vallo (402), 358 ad Alcamo (355), 207 ad Erice (229), 165 a Castelvetrano (175), 135 a Valderice (145), 129 a Castellammare del Golfo (137), 107 a Paceco (119), 99 a Campobello di Mazara (110), 89 a Pantelleria (97), 87 a Salemi (78), 73 a Favignana (74), 71 a Partanna (75), 69 a Custonaci (69), 56 a Petrosino (56), 42 a Calatafimi Segesta (43), 32 a San Vito Lo Capo (35), 31 a Vita (30), 29 a Buseto Palizzolo (33), 25 a Santa Ninfa (25), 22 a Gibellina (21), 17 a Salaparuta (15), 12 a Misiliscemi (14), 3 a Poggioreale (3).



Gli ultimi dati siciliani

Sono 2.352 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.783 tamponi processati in Sicilia.



Ieri i nuovi positivi erano 2.204.

Il tasso di positività sale all'13,2% ieri era all'11,5%.

La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 90.341 con una diminuzione di 2.526 casi.

I guariti sono 5.290 mentre le vittime sono 9 portano il totale dei decessi a 10.833.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 646, 16 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, lo stesso numero rispetto al giorno precedente.

A livello provinciale si registrano a Palermo 641 casi, Catania 518, Messina 379, Siracusa 350, Trapani 182, Ragusa 192, Caltanissetta 169, Agrigento 270, Enna 72.



Il virus in Italia

Sono 30.310 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 30.408. Le vittime sono invece 108, in calo rispetto alle 136 di ieri.

Sono 893.175 le persone attualmente positive al Covid, 59.403 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.178.199 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.738. I dimessi e i guariti sono 16.119.286, con un incremento di 90.017 rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 12,2%, in lieve aumento rispetto all'11,5% di ieri. Sono 308 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.020, ovvero 256 in meno rispetto a ieri.

Negli ultimi sette giorni rallenta la discesa dei contagi (-14,8% contro il dato del -27,5% della settimana precedente); giù le terapie intensive (-5,9%), ricoveri ordinari (-13%) e decessi (-9,4%).

Questo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe per il periodo 11-17 maggio in base al quale i nuovi casi settimanali si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 35 mila casi giornalieri. In tutte le regioni inoltre si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria.