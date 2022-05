Covid, i dati aggiornati in Sicilia e in provincia di Trapani 

22/05/2022 09:53:00

Sono 1.998 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.605 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positivita’ scende al 13% ieri era al’14,1%.

Gli attuali positivi sono 84.428 con una diminuzione di 3.865 casi.

I guariti sono 6.126 mentre le vittime sono 12 portano il totale dei decessi a 10.849. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 633, uno in piu’ rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 29 uno in meno rispetto a ieri.

Oltre 500 positivi in meno in provincia di Trapani. Dopo diversi mesi, il totale dei soggetti affetti da Covid scende sotto quota 3 mila, così distribuiti: Alcamo 313, Buseto Palizzolo 26, Calatafimi Segesta 34, Campobello di Mazara 78, Castellammare del Golfo 100, Castelvetrano 149, Custonaci 44, Erice 182, Favignana 28, Gibellina 16, Marsala 605, Mazara del Vallo 359, Misiliscemi 23, Paceco 98, Pantelleria 59, Partanna 55, Petrosino 47, Poggioreale 4, Salaparuta 17, Salemi 60, San Vito Lo Capo 25, Santa Ninfa 20, Trapani 541, Valderice 91, Vita 13.

Complessivamente gli attuali positivi nel trapanese sono 2987. Dall’inizio della pandemia, in provincia, sono stati accertati 662 decessi e 101453 guarigioni.

Nessun ricovero in terapia intensiva, 8 in semi intensiva, 35 degenze ordinaria, 10 in Rsa/Covid Hotel.