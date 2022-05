I numeri aggiornati del Covid in Sicilia ed in provincia di Trapani 

22/05/2022 20:32:00

Ci sono altri 1.462 (con 14.246 tamponi processati) nuovi contagi e otto morti in Sicilia. E’ questo il dato del bollettino del 22 maggio diffuso dal ministero della Salute.

Il numero delle vittime siciliane con ultimi 8 morti sale a 10.857. Il tasso di positività scende al 10,2% contro il 12,8% di ieri.

Scendono anche se di poco i ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 627 persone (-6) delle quali 600 in area medica con sintomi (-4) e 27 in terapia intensiva (-2) con nessun nuovo ingresso.

LE PROVINCE.

Palermo: 279.875 casi complessivi dall'inizio della pandemia (361 nuovi casi)

Catania: 243.957 (381)

Messina: 168.606 (455)

Siracusa: 107.409 (230)

Agrigento: 93.093 (117)

Trapani: 91.099 (135)

Ragusa: 85.327 (112)

Caltanissetta: 70.359 (101)

Enna: 33.855 (115)

IN PROVINCIA DI TRAPANI. 3.096 (+109) gli attuali positivi: 6 i guariti nelle ultime 24ore. Stabili i ricoveri: 54 (+1 rispetto a ieri). Nessuno in terapia intensiva. Guariti in totale: 101.459. A Marsala positivi 636 (+31).

Questo il dettaglio del Comuni: Alcamo 320, Buseto Palizzolo 26, Calatafimi Segesta 34, Campobello di Mazara 84, Castellammare del Golfo 103, Castelvetrano 158, Custonaci 46, Erice 186, Favignana 25, Gibellina 17, Marsala 636 (+31, ieri erano 605), Mazara del Vallo 368, Misiliscemi 26, Paceco 102, Pantelleria 60, Partanna 59, Petrosino 48, Poggioreale 6, Salaparuta 18, Salemi 60, San Vito Lo Capo 26, Santa Ninfa 22, Trapani 557, Valderice 96, Vita 13.