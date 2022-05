Marsala, due bambini feriti sulla spiaggia di San Teodoro. Il lido in disuso rimane lì

23/05/2022 18:25:00

Due bambini sono rimasti feriti sabato pomeriggio nella spiaggetta della torre di San Teodoro.

Alla fine è accaduto. Dopo anni di abusi, polemiche e abbandoni, i paletti che costituivano la base della piccola piattaforma in legno, rimasti lì, nonostante una ordinanza di sgombero mai rispettata, hanno provocato il ferimento di due cuginetti, una bambina di 6 anni e un bambino di 8 anni che non si sono accorti della presenza di quei paletti conficcati nella spiaggia.

Entrambi i bambini sono stati trasportati al pronto soccorso del "Paolo Borsellino", dove hanno ricevuto rispettivamente: la bambina due punti di sutura e il bambino sei.

I genitori dei bambini hanno chiamato la capitaneria di porto che ha messo del nastro per delimitare la zona pericolosa dove si trovano i paletti, ma non è successo altro.

Da tempo su TP24 ci occupiamo di questa spiaggia, per le diverse vicende accadute attorno a quel lido, ma sembra proprio che, oltre alla volontà degli ex gestori di non togliere le strutture del lido, chi di competenza non fa granché per far rispettare l'ordinanza emessa qualche anno fa e con la quale si doveva liberare la spiaggia di ogni stuttura presente. Una nuova stagione balneare è iniziata, ma come sempre, il lido in disuso rimane lì, con i pericoli che comporta e, come è probabile, torneranno anche le attività abusive.