Venti di Gusto: una giornata dedicata ai sapori della Sicilia. Presente anche Cantine Paolini

23/05/2022 15:11:00

Sicilia da Gustare in collaborazione con Grecale Ristorante, ha inaugurato la prima stagione dell'evento “Venti di Gusto - La Sicilia dell’enogastronomia e dell’ospitalità”, svoltasi il 19 Maggio scorso a Torre Faro (ME) presso l’esclusiva location del Grecale Ristorante. Un appuntamento “di gusto” promosso ed organizzato dalla Redazione di Sicilia da Gustare con l’intento di creare una piacevole occasione d’incontro rivolto ai professionisti del Food & Beverage e dell’accoglienza, la cui partecipazione di Cantine Paolini di Marsala è stata un piacevole successo.



L’evento si è svolto nella splendida cornice della terrazza del Grecale di Torre Faro, palcoscenico ideale dal quale, attraverso un percorso a tappe di una Sicilia in “miniatura”, si sono snodati i racconti dell’enogastronomia e dell’ospitalità da un versante all’altro della nostra Isola, coniugando cultura, tradizioni, emozioni ed esperienze, uniche e significative per protagonisti e visitatori di questa prima edizione di Venti di Gusto.