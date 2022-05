Droga a Marsala. Dopo la condanna, arrestati i fratelli Sparla

23/05/2022 12:09:00

La condanna è definitiva. Sono stati arrestati i fratelli Sparla di Marsala, tra i più noti spacciatori di droga in città.



Alessio e Vincenzo Sparla, 37 e 39 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Marsala in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, i due fratelli marsalesi, dovendo gli stessi espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Marsala nel 2017.

Da anni nel giro del traffico di droga, i fratelli Sparla sono noti alle cronache. Nei mesi scorsi, al più grande dei due, Vincenzo, sono stati sequestrati beni per mezzo milione di euro.

I due fratelli, erano sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, furono arrestati dai Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala nel maggio del 2019 per una piantagione di 860 piante di marijuana ed altro stupefacente suddiviso in dosi e pronto per essere venduto.

A seguito dell’odierno provvedimento sono stati sottoposti nuovamente alla misura restrittiva dei domiciliari in attesa della valutazione del Tribunale di Sorveglianza sull’eventuale prosecuzione della pena in carcere.