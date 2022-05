Cantine Aperte: degustazione di vini, street food, musica e divertimento da Cantine Fina per il 29 maggio

23/05/2022 11:40:00

Il 29 maggio torna l'evento più atteso dai wine lovers e non solo... Cantine Aperte, a partire dalle ore 12:00, "aspettando il tramonto" presso Cantina Fina di Marsala.

Si prospetta una giornata ricca di divertimento, musica, visita in cantina, street food e naturalmente la degustazione dei vini Fina. "Una giornata che non accetta diete" afferma Marco Fina continuando "abbiamo pensato ad ogni minimo dettaglio per iniziare la stagione degli eventi in cantina in grande, con la musica di Saturnino e dei D4RKY Quartet che dalle ore 19:00, intratterranno i nostri ospiti mentre ammireranno il tramonto mozzafiato dalla Cantina con vista sulle Isole Egadi. Lo spettacolo prevede, quindi, Saturnino al basso e i D4RKY quartet al violino, violoncello, viola e flauto. E per concludere la giornata, dopo proseguiremo Dj Set con SATURNINO".

"Per accompagnare i nostri vini la scelta è ricaduta su delle proposte gastronomiche di alcuni esperti gourmet del territorio come Busi.ate di Francesco Alagna, Road House cafè e Piazza Gelato", conclude entusiasta Federica Fina.

Cantine Fina ha pensato anche ad alcune attività ludiche e di intrattenimento per far giocare e divertire sia gli adulti e che i bambini, come il calcio balilla, flipper, super Mario bros e il pugnometro.

Il menù della giornata, quindi, sarà a cura di:

- Busi.ate con le busiate da passeggio di Francesco Alagna

- Road House con i panini gourmet

- Piazza Gelato con il gelato

Ecco tutti i dettagli della giornata, il cui costo del biglietto è di € 25,00 e comprende:

- il Tour della cantina

- la degustazione dei vini

- street food

- musica live

- calice e porta calice

- attività ludiche e di intrattenimento

Fina Vini si trova a Marsala in C.da Bausa snc. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero +39 349 1825826 o mandare una mail.