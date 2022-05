24/05/2022 09:14:00

Centinaia di persone ieri hanno riempito il Santuario della Madonna di Custonaci per l'ultimo saluto a Mario Pellegrino, il ragazzo di soli 16 anni morto nella notte tra Sabato e Domenica 22 Maggio, in un terribile incidente in Via Virgilio, a Trapani: si è scontrato con il suo scooter contro un altro scooter.

I funerali sono stati celebrati da padre Antonino Marrone, che ha cercato di consolare la famiglia degli imprenditori Pellegrino, molto noti in provincia di Trapani, e i tantissimi amici ancora increduli per quanto accaduto, che hanno accompagnato il feretro di Mario fino al cimitero, dopo la cerimonia.