Trapani, l'incidente mortale di sabato. Come sta l'altro giovane coinvolto 

24/05/2022 19:01:00

Trasportato al Villa Sofia di Palermo il giovane di 22 anni rimasto coinvolto, a Trapani, nella notte tra sabato e domenica scorsi, nell'incidente stradale che è costato la vita a Mario Pellegrino, 16 anni, residente a Custonaci. Le sue condizioni si sono aggravate e i medici hanno disposto il trasferimento nel capoluogo siciliano dove è stato ricoverato con riserva sulla vita.

La tragedia in via Virgilio. Il minore era a bordo del proprio scooter Honda Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'incrocio con la via Manzo, si è scontrato con lo scooter Yamaha Majestic 400, guidato dal 22enne. L'impatto è stato violento.

Mario Pellegrino non ha avuto scampo. Con il sedicenne c'era un amico, anche lui ferito. Il giovane di 22 anni è stato trasportato, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate in codice rosso. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio trapanese è stato ricoverato con prognosi riservata.

Ora, invece, il trasferimento al Villa Sofia. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. In via Virgilio sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra volante della questura di Trapani.