Covid, i dati aggiornati in Sicilia e in provincia di Trapani 

24/05/2022 17:46:00

Sono 2.957 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.949 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 731.

Il tasso di positività sale al 12,3% ieri era al 9,5%.

La Sicilia è al quarto posto per contagi, manca il dato dell'Emilia Romagna. Gli attuali positivi sono 82.018 con una diminuzione di 1.661 casi. I guariti sono 5.442 mentre le vittime sono 16 portano il totale dei decessi a 10.878.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 633, due in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 33, lo stesso numero rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 606 casi, Catania 1.206, Messina 484, Siracusa 412, Trapani 253, Ragusa 231, Caltanissetta 201, Agrigento 340, Enna 64.

Ecco la situazione in provincia di Trapani con i casi totali: Alcamo 304, Buseto Palizzolo 24, Calatafimi Segesta 35, Campobello di Mazara 80, Castellammare del Golfo 88, Castelvetrano 158, Custonaci 38, Erice 176, Favignana 27, Gibellina 14, Marsala 541 (-102, ieri erano 643), Mazara del Vallo 337, Misiliscemi 25, Paceco 96, Pantelleria 40, Partanna 55, Petrosino 44, Poggioreale 16, Salaparuta 12, Salemi 60, San Vito Lo Capo 26, Santa Ninfa 24, Trapani 528, Valderice 76, Vita 12.

Totale casi attuali positivi: 2.836 (-302, ieri erano 3.138)

Deceduti in totale: 662 (+0 rispetto a ieri)

Guariti in totale: 102.086 (+622 rispetto a ieri)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 0 (+0 rispetto a ieri)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali: 8 (+0 rispetto a ieri)

Ricoverati in Degenza ordinaria: 41 (+0 rispetto a ieri)

Ricoverati in RSA e Covid Hotel: 5 (-4 rispetto a ieri)

Ricoverati in totale: 54 (-4 rispetto a ieri)

Dato parziali tamponi molecolari 197, per la ricerca dell’antigene 504