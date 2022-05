Marsala. Raccolta rifiuti e pulizia, aumentano i costi, non le tasse

25/05/2022 06:00:00

Durante l'ultima seduta di consiglio comunale di Marsala, che si è tenuta lunedì pomeriggio, l’assessore all’Ambiente Michele Milazzo ha comunicato all’Aula, che non senza difficoltà la giunta cittadina è riuscita approvare nei tempi il PEF, che sarà dunque adesso trasmesso ai revisori e alla relativa commissione.

Molti servizi previsti da questo documento riguardano la pulizia della città e la raccolta differenziata, gli interventi adesso non sono più straordinari ma ordinari con una sequenza di priorità di volta in volta individuate: “Nel 2019 per i servizi di carattere straordinario sono stati spesi -dice Milazzo - 620 mila euro. Nel 2021 406 mila euro”.

La novità è costituita dall’affidamento della cura e pulizia del verde pubblico a Formula Ambiente, e nonostante l’aumento dei costi di gestione per fronteggiare la raccolta, la bonifica delle discariche, la tassa comunale sulla spazzatura non verrà aumentata ai cittadini.



Una raccolta che ha raggiunto il 75%, già con la precedente amministrazione così tanto vituperata da Grillo, e che ha avuto delle positive ricadute sul fronte di una più oculata programmazione.

L’aumento del costo dei servizi pari circa a 700 mila euro non produrrà l’aumento della Tari che, anzi, sarà ridotta.

Sul mancato aumento dell’imposta ha mostrato soddisfazione il Movimento VIA di Marsala: “Il periodo così complicato che vede le famiglie e intere classi di cittadini in difficoltà non può che essere interpretato dalla politica intraprendendo chiare azioni a tutela degli stessi con delle bollette meno care senza mai venire meno il servizio. Dell’iniziativa si complimentano anche i consiglieri comunali Vanessa Titone e Pino Ferrandelli, attualmente al gruppo misto”.

Fratelli d'Italia entusiasta, in una nota parla, addirittura di politica delle "concretezze" (testuale).

L'assessore al Bilancio Giuseppe D’Alessandro ha poi accennato come si applicherà la riduzione che sarà maggiore per le famiglie numerose e per le attività commerciali, grazie anche ai ristori Covid previsti dal governo nazionale.

Adesso la parola passerà al consiglio comunale, presieduto dal presidente Enzo Sturiano, per l’approvazione del Pef.