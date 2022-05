Tutto pronto per la nuova edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie 

28/05/2022 10:30:00

Torna "Trame", il festival dei libri sulle mafie che si tiene ogni anno a Lamezia Terme. Quest'anno è previsto un focus sui 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino.

Trame prenderà il via il 22 giugno e si concluderà domenica 26. Il direttore artistico è Giovanni Tizian.

Fra gli ospiti in programma Roberto Saviano, Pietro Grasso e Ilda Bocassini.

“Trame.11 sarà un viaggio nel passato della storia d’Italia per cercare di comprendere a che punto sia oggi la lotta alle mafie e quanto il 1992 abbia cambiato le sorti del nostro paese. In quel passato che ha cambiato il paese e allo stesso tempo ha lasciato tutto immutato - ha dichiarato il direttore artistico Giovanni Tizian - approfondiremo i fatti di quella stagione con giornalisti, storici, magistrati, investigatori, uomini e donne dell’associazionismo per provare a capire i passi avanti compiuti e l’origine dei mali che ancora oggi dilaniano l’Italia. Sarà un’edizione importante e mi riempie di orgoglio che questo ragionamento sull’Italia si faccia in Calabria, a Lamezia, terra che in quegli anni ha pagato un tributo di sangue altissimo”.