17/06/2022 13:13:00

Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso, porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere, guida senza patente ed evasione dai domiciliari, nel corso di un'operazione di controllo per garantire ordine e sicurezza nei luoghi della movida marsalese.

Due minorenni sono stati sorpresi mentre erano intenti ad armeggiare con alcuni attrezzi nei pressi dell'ingresso di un locale.

I militari hanno fermato un 30enne alla guida di un'autovettura nonostante fosse sprovvisto di patente di guida, mentre un 23enne è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 10 cm. Un 29enne, inoltre, è stato denunciato perché sottoposto ai domiciliari, si sarebbe trovato fuori dall’orario consentito per allontanarsi da casa.

Sono inoltre tre le persone segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di complessivi 10 grammi di marijuana e 2 di hashish.