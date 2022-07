Salta l'assemblea soci di FuniErice. Santangelo: "il sindacoToscano risolva al più presto"

07/07/2022 22:21:00

Salta l’assemblea dei soci di Funierice, convocata con carattere d’urgenza dal sindaco di Erice Daniela Toscano. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino, scrivendo sulla pagina istituzionale del Comune: "Nel prendere atto che l’Assemblea dei Soci, convocata urgentemente per il 6 luglio, non si è potuta svolgere per l'impossibilità alla partecipazione dell'Amministratore unico della Funierice, dott. Luigi Romano, è stata richiesta una nuova Assemblea, sempre con carattere d’urgenza, entro il breve termine possibile e con la presenza del dipendente Dott. Fauci. Con la stessa nota i due soci allo scopo di scongiurare la mancata applicazione degli orari programmati nel PEA 2022, richiama la società a porre in essere ogni azione, con urgenza e tempestività, volta a garantire che l’attività gestionale superi immediatamente le attuali criticità e si rispetti il Programma di Esercizio con effetto da oggi 7 luglio 2022, così da assicurare la piena operatività stagionale del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Non si ritiene condivisibile la considerazione che questa situazione - dalla stessa società definita imprevedibile - non possa comportare l’attivazione del lavoro straordinario, strumento connesso proprio a contesti imprevedibili e non programmabili".

E sulla situazione attuale alla Funierice ha replicato al sindaco Daniela Toscano, il senatore del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Santangelo che chiede alla Toscano finti capri espiatori e agisca per risolvere problema"

"Dopo la tornata elettorale a Erice, nulla è cambiato rispetto al passato. E non mi riferisco solo a chi ricopre il ruolo di primo cittadino, ma allo strano modo di fare politica" esordisce così il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, a proposito delle recenti accuse mosse dalla sindaca Daniela Toscano nei confronti del direttore della FuniErice Germano Fauci. "Mi corre l'obbligo di ricordare che il ruolo del direttore Fauci è stato depotenziato proprio per scelta dell'attuale sindaca, a seguito di una modifica statutaria fatta lo scorso anno. Da allora, le scelte della FuniErice, come quella di cui si sta discutendo riguardante gli orari di apertura e chiusura della Funivia a stagione inoltrata sono responsabilità del Comune di Erice stesso. Piuttosto che trovare capri espiatori, quindi, la sindaca dovrebbe immediatamente attivarsi per risolvere il problema.

È davvero incomprensibile il tentativo di delegittimare la dirigenza di una delle poche realtà societarie partecipate locali con i conti in regola e che offre un servizio essenziale per Erice e per il turismo dell'intera provincia. Esprimo la mia solidarietà al direttore Germano Fauci, la cui unica colpa forse è quella di non essersi omologato a un triste modo di fare politica ancora troppo diffuso nel nostro territorio" ha concluso Santangelo.