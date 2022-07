Basket: Arrivi e Partenze in casa granata

07/07/2022 08:00:00

Arriva Kiryl Tsetserukou.

Centro bielorusso di formazione italiana di 201 cm, classe 2001, Tsetserukou è un lungo moderno, possente ma decisamente dinamico e con una mano abbastanza educata. Kiryl inizia la sua carriera nel basket dei “grandi” nel 2019/20 a Bernareggio dove viene confermato anche per la stagione 2020/21. Alla corte di coach Cardani si mette in mostra raggiungendo i playoff e facendo registrare le seguenti cifre: 10 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti di utilizzo.

L’ottima annata a Bernareggio attira molti osservatori dal piano di sopra ma la squadra più lesta a garantirsi le prestazioni sportive del giovane centro bielorusso è la Lux Chieti di coach Maffezzoli.

Nella passata stagione in Abruzzo Kiryl mette a referto 32 presenze rimanendo in campo una media di 20 minuti. Per lui 7.5 punti e 4 rimbalzi di media tirando col 60% da 2 e col 50% dall’arco dei 6.75.

Parte Celis Taflaj.

La Pallacanestro Trapani comunica che l’atleta Celis Taflaj ha esercitato la sua opzione di uscita dal contratto che lo avrebbe legato alla società del presidente Basciano per un’altra stagione.

A partire da oggi dunque il giocatore sarà libero di trovare sistemazione in qualsiasi altro club. In maglia granata il giocatore albanese ha disputato 25 partite rimanendo in campo per 18 minuti e facendo registrare 9 punti e 2 rimbalzi di media a partita.



La Pallacanestro Trapani rivolge a Celis Taflaj i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di gioie e soddisfazioni.