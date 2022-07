  Il marsalese Giuseppe Cerami eletto nella Giunta Regionale di Conf Professioni

14/07/2022 22:05:00

A margine della presentazione del 3° Rapporto Regionale sulle libere professioni, a cura dell'Osservatorio di Conf Professioni, si sono svolte a Palermo, venerdì 8 luglio, presso Palazzo dei Normanni, le elezioni della nuova Giunta Regionale della Confederazione dei Liberi Professionisti.



Come presidente di Conf Professioni Sicilia è stato eletto il catanese Daniele Virgillito, che andrà a guidare la Giunta Regionale per il prossimo quadriennio; giunta regionale nella quale andrà a sedere tra gli altri l'Odontoiatra marsalese Giuseppe Cerami, in rappresentanza dell'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, nella quale ha occupato importanti ruoli dirigenziali a livello provinciale e regionale.

Tra gli ospiti sono intervenuti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ed il dott. Carmelo Frittitta, dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, i quali hanno confermato una forte volontà di avviare uno stabile confronto tecnico tra gli Enti locali e Conf Professioni