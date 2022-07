 A Palazzo Butera di Bagheria "Sicilia sotto le stelle", l'evento in ricordo di Paolo Borsellino

18/07/2022 17:44:00

“Sicilia sotto le stelle” è arrivata alla sua terza edizione. Si tratta di un evento artistico in onore della memoria del giudice Paolo Borsellino, e le vittime di mafia, che si svolgerà a Bagheria, il 19 Luglio 2022, presso il Palazzo Butera.

L’ideatrice dell’evento è Maria Stefania Riccobono, in collaborazione con Rosanna Fiorentino, Valentina Pace rappresentante dell’Associazione: “Le Muse”, Life 24, e Sicilmed Group. La parte tecnica è a cura di Angelo Marano, di SicilmedTv.

A presentare la serata saranno Beppe Schillaci, e Stefania Riccobono.

“Sicilia sotto le stelle” sarà una serata che unisce musica, teatro, arte, e moda per ricordare il giudice Borsellino, la sua scorta, e tutti coloro che hanno perso la vita per sconfiggere la mafia.

L’evento non è a scopo di lucro, e oltre a ricordare una delle pagine di storia più brutte dell’intero paese, mira a valorizzare le realtà imprenditoriali siciliane.

“Sicilia sotto le stelle” è un evento che unisce il ricordo del passato in cui pochi uomini coraggiosi sfidarono un sistema criminale, e il doveroso ricordo, con le sfide del presente per creare sviluppo nella legalità. Inoltre, vuole essere un messaggio rivolto alle nuove generazioni per non dimenticare mai, e andare avanti nel rispetto dei valori umani e della legalità .Credo, infatti, fortemente nei valori che il giudice Paolo Borsellino e tutte le vittime che hanno lottato contro la mafia ci hanno trasmesso . Io ero piccola quando accaddero quei fatti brutti, ma sono sicura che le idee sono rimaste e camminano tutti i giorni in una Sicilia pulita, e attiva, che va avanti e produce" – ci spiega Stefania Riccobono .

"Con ˈ Sicilia sotto le stelleˈ ad emergere non sarà solo il ricordo di un brutto momento, ma si cercherà di evidenziare anche il bello della Sicilia per dare speranza, per un nuovo inno alla vita che si collega a una frase celebre pronunciata dallo stesso Paolo Borsellino: "un giorno questa terra sarà bellissima" – continua a spiegare Stefania Riccobono .

L’evento infatti sarò rivolto a tutti coloro che nel rispetto della legalità, con il proprio lavoro, la passione, e l’arte contribuiscono a rendere la Città di Palermo, e l’intera Sicilia migliore.

L’arte si è resa disponibile con la creatività di alcuni artisti ; Monica Vitellaro, Oliva Patanella, Carmen Frisina, e Rosalba Gambino.

Si darà anche ampio spazio alla moda dedicata alla terra di Sicilia, al canto, al ballo, al teatro, e diverse testimonianze di lotta per affermare il principio di legalità, e per un mondo migliore.

Temi sociali verranno affrontati sul palco da molti altri artisti : I Badaboom, Nicola Giosué, Ninni Motisi, Giovanna Carrozza, Aurora Paladino, Irene Ponte, Spazio Danza, Compagnia teatrale Ananche, Salvatore Capizzi, Lino Zinna, e Pietro Messina.

E infine a concludere la serata dell’evento sarà il momento della premiazione, con numerosi riconoscimenti alla carriera a diverse realtà siciliane che si distinguono in vari campi che spaziano dall’arte al sociale.

Un riconoscimento verrà consegnato, inoltre, a diverse aziende che si sono contraddistinte nei mercati in cui operano, come l’agenzia immobiliare Imprendo casa, Osp srl, e Guide turistiche Italiane.

Fra gli ospiti della serata vi saranno: Giuseppe D’Agostino, Giorgia Butera, Salvo lo Coco, Gianluca Maria Calì Giuseppe Giglio Rosso, e Piano Focale.

Dorotea Rizzo