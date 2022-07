Oggi Goletta Verde a Favignana

19/07/2022 12:00:00

Continuano le attività di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che torna a navigare nei mari italiani alla ricerca di inquinamento, situazioni critiche e illeciti. Un viaggio lungo le nostre coste per cercare soluzioni alla crisi climatica, proteggere la biodiversità, rafforzare il sistema delle aree protette e tutelare le specie a rischio.

A Favignana i giornalisti sono invitati a partecipare ai seguenti eventi:

· Martedì 19 luglio – Favignana



Dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, Laboratori didattici: “Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione.



L’equipaggio di Goletta Verde parteciperà all’iniziativa “Via D’Amelio 16.58: NON LI AVETE UCCISI” organizzata dal Comune di Favignana per la commemorazione della strage di Via D’Amelio.



·

Mercoledì 20 luglio – Favignana

Dalle ore 17 alle ore 19, bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di

Favignana, Laboratori didattici: “Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione.

Ore 21, Giardini di Palazzo Florio, Favignana

Dal Life DELFI all’obiettivo 30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale.

Le proposte di Legambiente per far nascere l’Area Naturale Protetta, un’opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di mare protetti al 2030.

Saluti

Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde

Coordina

Giuseppe Alfieri, Ufficio di presidenza Legambiente Sicilia

Introduce

Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia

Intervengono

Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre

Giampiero Sammuri, presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Sonia Anelli, direttore Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Salvatore Livreri Console, direttore Area Marina delle Isole Egadi

Salvo Pasta, naturalista

Federica Barbera, Ufficio aree protette e biodiversità, Legambiente

È stato invitato all’incontro Francesco Forgione, sindaco di Favignana