30 anni di via D'Amelio. Lo Curto: "Borsellino ha dato la vita per il riscatto della Sicilia"

“Dall’agricoltura allo Stagnone. Ecco i fondi per il territorio e i progetti futuri per Marsala”.

Dai fondi per le imprese florovivaistiche, a quelli per l’aeroporto di Trapani Birgi. Gli aiuti alle Ipab e quelli per il convitto di Marsala. Diversi sono stati i risultati ottenuti in questi cinque anni di legislatura da Eleonora Lo Curto,...