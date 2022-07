25/07/2022 09:10:00

Momenti di paura, ieri, per un incendio di vasta proporzioni divampato in contrada Serro, nel territorio di Paceco. Le fiamme hanno minacciato di aggredire alcune abitazioni.

A rischio anche i secolari ulivi della zona che sono stati messi in salvo grazie ai soccorsi che sono stati tempestivi. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude, però, la matrice dolosa.

E paura anche a San Vito Lo Capo per una barca, ormeggiata, al porto che è andata a fuoco. Il fumo ha invaso il paese. L'incendio è stato poi domato.