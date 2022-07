Il Covid in provincia di Trapani. Un nuovo decesso, i positivi sono 8.381

26/07/2022 17:41:00

Un altra persona positiva al Covid 19 è morta in provincia di Trapani.

Il decesso è registrato nel report giornaliero dell'Asp di Trapani che oggi conta 8.381 positivi totali. In aumento rispetto a ieri, quando se ne registravano poco più di 7.700. Solo 15 negativizzati e 689 nuovi casi.

Il totale dei decessi sale a 721 da inizio pandemia. Sono ricoverate 2 persone in terapia intensiva (uno in più), 10 in semi intensiva, 68 in degenza ordinaria, 16 in Rsa Covid Hotel. Questi invece i numeri per città, tra parentesi il dato di ieri. 1.980 positivi a Marsala (ieri 1.778), 1.346 a Trapani (1.297), 991 a Mazara del Vallo (896), 654 a Castelvetrano (607), 573 ad Alcamo (534), 470 ad Erice (441), 250 a Valderice (231), 243 a Castellammare del Golfo (233), 232 a Campobello di Mazara (221), 197 a Paceco (186), 174 a Partanna (161), 158 a Petrosino (147), 154 a Salemi (136), 146 a Pantelleria (139), 142 a Calatafimi Segesta (129), 131 a Custonaci (114), 88 a Gibellina (87), 86 a Favignana (87), 84 a Santa Ninfa (82), 78 a San Vito Lo Capo (74), 73 a Buseto Palizzolo (65), 57 a Misiliscemi (47), 29 a Salaparuta (28), 23 a Poggioreale (20), 22 a Vita (18).