L'incendio nella comunità terapeutica di Campobello, ecco cosa è accaduto. Il video

27/07/2022 11:20:00

E' andata bene, poteva avere delle conseguenze ben più gravi l'incendio che questa notte si è sviluppato presso la comunità terapeutica "La Svolta per la Rinascita" di Campobello di Mazara, (ne abbiamo parlato qui), dove si trovavano 17 ospiti.

Le fiamme si sono sviluppate nella sala da pranzo, probabilmente per un corto circuito, anche se gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire cosa esattamente sia successo.

Tre, come anticipato, le persone ferite nella fuga, gettandosi dal primo piano dell'immobile. Non hanno comunque riportato gravi conseguenze.

Tra gli ospiti della comunità, 10 sono sottoposti agli arresti domiciliari mentre gli altri 7 sono affidati in prova.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine anche l'assessore Dilluvio, contattato dal responsabile della struttura per la sistemazione degli utenti che non possono rientrare in quanto dichiarata inagibile. Qui il video dell'incendio: