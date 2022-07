In provincia di Trapani ci sono 8.881 persone con il Covid (dichiarate)

27/07/2022 18:47:00

Pochi negativizzati registrati, e così cresce il numero dei positivi totali in provincia di Trapani.

Oggi hanno il Covid19 8.881 persone. Tre negativizzati, 503 nuovi positivi, nessun decesso. Emerge dal bollettino dell'Asp provinciale. Cambia poco ia situazione negli ospedali: una persona in terapia intensiva (-1), 10 in semi intensiva, 67 in degenza ordinaria (-1), 16 in Rsa e Covid Hotel. Ovviamente questi sono i dati ufficiali. Poi ci sono tutti quei positivi che non si sono dichiarati e che si fanno i tamponi domestici, i positivi fantasma, in sostanza.

Questa invece la situazione dei positivi per città, tra parentesi il dato di ieri: 2.121 positivi a Marsala (1.980), 1.414 a Trapani (1.346), 1.062 a Mazara del Vallo (991), 690 a Castelvetrano (654), 601 ad Alcamo (573), 498 ad Erice (470), 269 a Valderice (250), 250 a Castellammare del Golfo (243), 245 a Campobello di Mazara (232), 212 a Paceco (197), 179 a Partanna (174), 171 a Petrosino (158), 161 a Salemi (154), 156 a Pantelleria (146), 149 a Calatafimi Segesta (142), 135 a Custonaci (131), 92 a Gibellina (88), 90 a Favignana (86), 87 a Santa Ninfa (84), 83 a San Vito Lo Capo (78), 82 a Buseto Palizzolo (73), 57 a Misiliscemi (57), 29 a Salaparuta (29), 26 a Poggioreale (23), 22 a Vita (22).