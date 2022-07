"Marsala come Wimbledon", realizzato allo Sporting un campo da tennis in erba

27/07/2022 18:02:00

"Marsala come Wimbledon". Per la prima volta in città un campo da tennis in erba.

Nel Bel Paese il Tennis è tradizionalmente, quello su terra rossa, in misura minore, poi, ci sono anche i campi veloci in cemento.

Quello realizzato da poco allo Sporting di Marsala è, invece, una vera primizia, un bel campo in erba, uno dei pochissimi in Italia, che segna per la città e i suoi appassionati e praticanti di Tennis, una vera novità, anche un po' sconvolgente, perché significa cambiare, quasi completamente, tecnica di gioco.

L’iniziativa si deve alla volontà del presidente dello Sporting, Benedetto Marini e del maestro di Tennis Nicola Barraco.

In questi giorni di caldo torrido si è disputato un torneo per diverse fasce di età - dai più piccoli fino agli adulti - che ha visto la partecipazione entusiastica di tanti giocatori marsalesi e non, che hanno iniziato a prendere le misure sul nuovo terreno di gioco.