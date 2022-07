Diminuiscono i positivi al Covid nel Trapanese. 482 i nuovi casi (7.092 totali). C'è un nuova vittima

28/07/2022 17:20:00

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid nel Trapanese, sono 7.092 attuali positivi (1.789 in meno dagli 8.881 di ieri), e diminuisce anche il numero dei nuovi contagi giornalieri, sono 482, ieri 503, mentre sono 2.270 i guariti nelle ultime 24 ore. Secondo il report quotidiano dell'ASP sono 127.138 i guariti totali, c'è un nuovo decesso che porta il totale dall'inizio della pandemia a 722 vittime.

Tra i positivi, nel trapanese sono 6.204 asintomatici (7.833 ieri) e sono 888 i sintomatici. Su fronte ospedaliero c'è un ricovero in terapia intensiva, 10 in terapia semi-intensiva, sono 65 in degenza ordinaria (67 ieri) e 15 in Covid hotel Rsa (16 ieri). Sono stati effettuati 155 tamponi molecolari e 807 per la ricerca dell’antigene.

Qui i dati dei positivi nei 25 comuni della provincia di Trapani: 1.794 positivi a Marsala (ieri 2.121), 1.063 a Trapani (1.414), 881 a Mazara del Vallo (1.062), 580 a Castelvetrano (690), 462 ad Alcamo (601), 390 ad Erice (498), 206 a Campobello di Mazara (245), 196 a Castellammare del Golfo (250), 184 a Valderice (269), 149 a Paceco (212), 138 a Partanna (179), 134 a Petrosino (171), 128 a Salemi (161), 122 a Pantelleria (156), 110 a Calatafimi Segesta (149), 109 a Custonaci (135), 80 a Favignana (90), 78 a Santa Ninfa (87), 66 a Gibellina (92), 62 a San Vito Lo Capo (83), 61 a Buseto Palizzolo (82), 42 a Misiliscemi (57), 23 a Poggioreale (26), 18 a Salaparuta (29), 16 a Vita (22).