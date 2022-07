28/07/2022 22:16:00

Il vescovo di Mazara Domenico Mogavero verso le dimissioni.

Monsignor Mogavero ha convocato per domani mattina alle 12 una assemblea diocesana "per importanti comunicazioni". Dovrebbe, secondo quanto trapela comunicare infatti le dimissioni da Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, carica che ricopre dal 2007 su nomina di Papa Benedetto XVI.

Le dimissioni arrivano per sopraggiunti limiti d'età, come prevede il diritto canonico. Mogavero infatti ha compiuto da qualche mese 75 anni.

Come suo successore il nome più accreditato è quello di Don Franco Giurdanella, vicario della Diocesi di Noto.