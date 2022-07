+Puro Biomarket: il nuovo punto di riferimento per il biologico a Trapani

29/07/2022 09:05:00

Domenica 31 Luglio, si inaugura a Trapani in Via Spalti 17, fronte Villa Regina Margherita, il supermercato +Puro Biomarket, nuovo punto di riferimento per il biologico in provincia.

“+Puro è un nuovo brand che ha deciso di scommettere su questa magnifica città, Trapani, da sempre crocevia internazionale di cultura e famosa per l’ospitalità, che ci ha accolto a braccia aperte. E noi ricambieremo con il massimo del nostro impegno!” afferma il responsabile continuando “la nostra offerta si basa esclusivamente sui migliori prodotti biologici al miglior prezzo per il cliente”.



+Biomarket è un supermercato con un’inclinazione per la qualità. Frutta e verdura sempre freschi, salumeria, conserve, latticini, carni, reparto salutistico, prodotti per colazione, per l’infanzia, per la cura della persona e della casa, per i nostri amici animali e tanto altro ancora.

+Bar offre una selezioni di prodotti caldi per colazione, caffetteria, frullati, centrifugati, panini, insalate.

+Gelateria per un fantastico gelato biologico.

+Cucina con una selezione dei nostri migliori prodotti e le idee del nostro chef per la vostra pausa pranzo, anche da asporto, e nei prossimi giorni un’area esterna attrezzata per godervi i nostri prodotti nel massimo comfort.



Durante l’inaugurazione sarà offerto a tutti un rinfresco ed anche il loro gustossissimo caffè.



Per restare sempre informati è possibile seguire +Puro Biomarket su Facebook ed Instagram o per informazioni contattattare il numero di telefono del punto vendita 0923 1783928.