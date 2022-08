"Turismo sottosopra", il camper della Cgil a Selinunte

02/08/2022 20:15:00

Farà tappa anche nel trapanese il camper della Filcams Cgil che sta girando l'Italia per promuovere i diritti con la campagna nazionale “Mettiamo il #TurismoSottoSopra”.



Domani, dalle 10 alle 13.30, il camper, in tour in Sicilia, sarà presente al parco archeologico e allo scalo di Bruca della borgata marinara di Selinunte.



"Per la tappa trapanese del camper - dice il segretario provinciale della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo - abbiamo scelto una zona del territorio turisticamente rilevante. La Filcams - prosegue - intende dare, anche attraverso un mezzo itinerante, il proprio supporto alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali per informali sui diritti contrattuali e per parlare delle loro condizioni di lavoro. Il settore, seppur in piena attività, continua ancora a essere tra quelli in cui il fenomeno del lavoro nero e sottopagato è molto diffuso. Contrastare precarietà e irregolarità nei rapporti di lavoro - conclude il segretario Gandolfo - è l'obiettivo che segna realmente la strada per lo sviluppo ".