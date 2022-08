L'afa non molla. Sicilia da bollino rosso. Ecco le previsioni in provincia di Trapani

05/08/2022 08:37:00

Proseguono le giornate in compagnia del caldo infernale a causa dell’anticiclone africano e delle conseguenti alte temperature. Il caldo, a cui ormai la Sicilia e l’Italia sembrano essersi rassegnati, non accenna a calare, portando con sé, di volta in volta, in dote record di temperature raggiunte e giornate torride. Temperature che potranno toccare 37 gradi e massimo livello d’allerta. Palermo oggi è da bollino rosso come emerge dal bollettino quotidiano trasmesso dalla protezione civile.

Queste invece le previsioni per la provincia di Trapani.

Venerdì, 5 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4278m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Sabato, 6 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4299m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 7 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4269m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.