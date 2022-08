Incidenti mortali in Sicilia: tre vittime. Ecco dove

28/08/2022 21:10:00

Ancora incidenti mortali in Sicilia.

Purtroppo il ventenne di Lascari in provincia di Palermo rimasto ferito per cause ancora in corso di accertamento al kartodromo del proprio paese non ce l’ha fatta. E’ stata infatti accertata la morte cerebrale. Il giovane sarebbe stato investito da una persona che guidava un kart che sarebbe uscito fuori pista. Il giovane, rimasto gravemente ferito, era stato dapprima portato all’ospedale di Cefalù e poi al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, ma le sue condizioni erano apparse subito gravi. C’è da dire che i genitori del ventenne hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Un gesto ammirevole che consentirà a diverse persone di vivere proprio grazie agli organi del figlio. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento all’altezza di Villafrati. Nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto Rosario Pagano, di 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono condotti dalla compagnia di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati. Rosario Pagano è un poliziotto in pensione. La notizia della morte ha scosso il comune di Ventimiglia di Sicilia dove l’agente in pensione era parecchio conosciuto e stimato. “La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore”, ha scritto su Facebook Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, nonché consigliere comunale a Palermo.

Incidente mortale a Carini. Un giovane di 33 anni a bordo di una moto Roberto Sgroi, 33 anni, è caduto in via Francesco Cangialosi. Nella caduta, nonostante Sgroi indossasse il casco, si è provocato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La ferita alla testa era troppo vasta. Il giovane è morto sul colpo.