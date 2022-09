Il vice sindaco di Partanna ai vertici di "Città dell'Olio" in Sicilia 

01/09/2022 22:05:00

Angelo Bulgarello Vicesindaco del Comune di Partanna è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Sicilia. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci del coordinamento regionale siciliano che si è svolta ieri presso la sede del Comune di Partanna con la partecipazione del Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa e del Direttore Antonio Balenzano.

Angelo Bulgarello riceve il testimone da Sebastiano Gurrieri ex Sindaco di Chiaramonte Gulfi. Sono stati eletti come Vice-Coordinatori l’assessore Orlando Gaetano del Comune di Malvagna (ME) e i rappresentanti dei Comuni di Castelvetrano e del Comune di Paceco i cui nominativi saranno comunicati nelle prossime settimane.

"Desidero complimentarmi con il Vicesindaco Bulgarello per il nuovo incarico e ringraziare il coordinatore uscente. Sono certo che lavorando in sinergia e in rete riusciremo ad utilizzare al meglio la vocazione turistica della Sicilia legandola all’olio EVO di qualità che qui viene prodotto, ma anche al paesaggio olivicolo che va tutelato e trasformato in meta da visitare e all’arte dell’olivicoltore che vogliamo venga riscoperta e raccontata a chi arriva nelle nostre Città dell’Olio. Attualmente le Città dell’Olio siciliane sono 20 e ci sono le condizioni perché ci sia una crescita della base associativa attraverso l’ingresso di nuovo soci.” ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell'Olio.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e la stima che mi hanno riconosciuto, accolgo la responsabilità di un ruolo che richiederà impegno ma che affronterò con entusiasmo e con perseveranza, consapevole dell’eredità ricevuta e del fatto che per le Città dell’Olio la Sicilia è una regione strategica per la qualità del suo prodotto ma soprattutto per la sua vocazione turistica e la capacità di iniziativa che ha sempre mostrato, organizzando eventi di grande rilievo” ha commentato il neoeletto Angelo Bulgarello. Nell’occasione, si è parlato della partecipazione delle Città dell’Olio siciliane ai progetti nazionali dell’Associazione: dal neonato Marchio Città dell’Olio ai grandi eventi come la Camminata tra gli Olivi e il Concorso nazionale Turismo dell’Olio giunto alla sua terza edizione.