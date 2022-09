18 anni senza Denise. E' scomparsa nel nulla il 1° Settembre 2004

01/09/2022 08:07:00

Era il 1° Settembre 2004. 18 anni fa scompariva nel nulla a Mazara una bambina, Denise Pipitone. Da quel giorno la sua storia ha fatto il giro del mondo, tra misteri, intrighi, inchieste sfociate nel nulla, processi, polemiche, appelli, e poi tutto un piccolo esercito di avvocati, uomini di spettacolo, giornalisti che devono a questa vicenda fama e notorietà.

Di Denise, della famiglia Maggio - Pipitone, oggi sappiamo in pratica tutto. Tranne dov'è.

Si tratta ancora oggi di uno dei casi di cronaca che ha suscitato più scalpore in Italia. In tutto questo tempo, Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, non ha mai smesso di cercare la sua bambina.

“Vi chiedo per il primo settembre di usare in massa sui social nei post dedicati a Denise gli hashtag #18anniSenzaDenise e #MissingDenise” scrive in un tweet Piera Maggio.

Nelle scorse settimane si è dimessa la pm che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone e denunciò dei presunti depistaggi nelle indagini. La quarta commissione del Csm, il consiglio superiore della magistratura, ha accettato all’unanimità le dimissioni della giudice Maria Angioni, magistrato di sorveglianza di Sassari, ex pm di Marsala, al momento sotto processo per false informazioni al pubblico ministero. Le dimissioni, che dovranno ora essere accettate dal plenum, hanno efficacia dal 31 agosto.