Marsala, i giorni di Siciliamo. Torna la vetrina delle eccellenze 

02/09/2022 06:00:00

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna Marsala da oggi, 2 Settembre, al 4 settembre prossimo “Siciliamo”, rassegna giunta alla decima edizione, che da sempre punta alla valorizzazione del territorio, promuovendo le produzioni delle aziende locali e la creazione di percorsi enoturistici e gastronomici siciliani.

“Marsala diventerà un grande palcoscenico in cui eventi e manifestazioni si susseguiranno per far conoscere ai visitatori il patrimonio enogastronomico, ma anche culturale e monumentale del nostro territorio – spiega Pino Pace, presidente Unioncamere Sicilia -. La città sarà elemento di attrazione principale per quanti decideranno di visitarla in questi giorni ricchi di eventi, degustazioni, incontri e spettacoli”.

Fino al 4 settembre, in piazza della Repubblica, il salotto buono di Marsala, gli spettacoli, i contenuti e i talk. E poi, all’interno del Complesso Monumentale San Pietro il “Villaggio Siciliamo”, in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino di Marsala-Terre d’Occidente e le aziende che ne fanno parte, sempre in prima linea nella promozione dei prodotti e del territorio cittadino. Il via, ogni giorno, alle 18.30, con i visitatori che potranno degustare nel “Villaggio Siciliamo” il vino della nostra terra e lo street food.

Ricco il programma di eventi collaterali. Nel corso di “Siciliamo” i ragazzi dell’associazione “Perpetuum” presenteranno “2 giorni d’arte - prendersi cura”, installando, in diversi punti del centro della città, delle rappresentazioni artistiche che i cittadini potranno votare con la semplice scansione di un codice QR. A fine giornata gli stessi artisti proporranno e spiegheranno la loro opera sul palco prima degli spettacoli principali.

Dal 2 al 4 settembre, a partire dalle 18.30, sul palco di “Siciliamo” Rmc101 trasmetterà ogni giorno in diretta per commentare le attività che si susseguiranno. Tanti i momenti culturali, d’intrattenimento e di spettacolo, ed anche in questo caso si valorizzano gli artisti siciliani: venerdì 2 Toti e Totino, ospiti fissi ormai di Siciliamo; sabato 3 un talk a cura della direzione e della redazione di Tp24, con i protagonisti del territorio, per parlare di sviluppo economico, e sempre sabato arrivano la dance della cantante Neja e la comicità di Sasà Salvaggio; domenica 4, alle 21.30 la presentazione ufficiale della Gesancom Fly Volley Marsala, squadra che lo scorso anno ha vinto i playoff promozione e si trova a partecipare al campionato nazionale di B1. Alle 22.30 il concerto Tributo, “Friend Will be Queen”. Anche quest’anno non mancheranno i riconoscimenti per gli imprenditori che si sono distinti nella loro attività. Siciliamo si avvale del patrocinio di diverse istituzioni e vede come sponsor principale la Selmar di Marsala.