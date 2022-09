Spaccio di droga a Trapani, denunciati due ragazzi

03/09/2022 08:40:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con l’ausilio dei colleghi del 12 Reggimento Sicilia, nell’ambito di controlli straordinari del territorio contro lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato un 22enne trapanese incensurato sorpreso a detenere della droga.



Da un primo accertamento sulla regolarità dei documenti di circolazione il ragazzo appariva da subito nervoso e molto guardingo, tanto da insospettire gli operanti che lo sottoponevano a perquisizione personale e veicolare.

All’esito di predetta attività lo stesso veniva trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed una mazza da baseball di quasi 70 cm.



Oltre ad essere deferito per detenzione ai fini di spaccio veniva denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel Medesimo contesto operativo, ad un posto di blocco, i Carabinieri sottoponevano a controllo 2 minori a bordo di uno scooter. Pensando di sfuggire agli occhi dei Militari dell’Arma uno dei due cercava di disfarsi di un marsupio contenente un panetto di hashish del peso di 39 grammi occultandolo lungo la sede stradale in un’insenatura sotto il marciapiede.



Il giovane veniva per tanto denunciato e lo stupefacente sottoposto a sequestro.