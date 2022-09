10/09/2022 04:00:00

A seguito dell'incendio che ha coinvolto le zone di Cala Cinque Denti e Punta Spadillo, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria con il fondamentale supporto dei volontari e delle volontarie dell'Associazione Lento Vagare, Pantelleria Insieme, della Cooperativa "I Nuovi Filopanti" e del Campo di volontariato di Legambiente Sicilia, effettueranno un'azione di pulizia nell'importante geosito di Cala Cinque Denti.

Plastica, vetro e molto altro verranno raccolti, differenziati e rimossi successivamente dal servizio AGESP di #Pantelleria.

L'incontro avverrà in Via Gattara, per poi proseguire verso le zone colpite dall'incendio. Chiunque volesse partecipare dovrà soltanto munirsi di guanti e adeguato abbigliamento. Nella speranza di rivedere presto tanto nuovo verde, regaliamo alla natura questo piccolo, grande gesto!