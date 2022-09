Sicilia, la Regione mette a concorso altri 273 posti nei Centri per l'impiego

23/09/2022 10:00:00

Un nuovo Concorso della Regione Sicilia per il 2022. Il dipartimento regionale della Funzione pubblica ha approvato le graduatorie definitive del precedente concorso per i Centri per l’impiego, finalizzato all’assunzione di 1024 unità di personale.

Dunque, le precedenti selezioni si sono già concluse e hanno già portato all’ente regionale i primi assunti. Tuttavia, sono rimasti vacanti 273 posti. Nel dettaglio, sono:

131 vincitori su 132 idonei, della selezione per il profilo relativo alla figura di “Specialista mercato e servizi lavoro” (CPI-SML); i posti disponibili erano 344;

79 vincitori su 80 idonei per 119 posti da bando per il profilo di “Specialista amministrativo contabile” (CPI-SAM);

26 vincitori su 27 idonei, della selezione per il profilo di “Specialista informatico statistico” (CPI-SIS), che interessava 37 posti complessivi;

28 vincitori su 37 posti messi a concorso, della selezione per il profilo di “Analista del mercato del lavoro” (CPI-AML).

Per l’assegnazione di questi posti di funzionario rimasti vacanti al termine della procedura concorsuale per 1024 unità di personale, l’Assessorato regionale della Funzione pubblica ha già pianificato l’indizione di un nuovo concorso.

Di seguito vediamo tutti i posti e i profili professionali che saranno messi a concorso dalla Regione Sicilia e tutti gli aggiornamenti utili.

Concorso Regione Sicilia 2022, posti disponibili

Nella prossima procedura concorsuale della Regione Sicilia finalizzata al potenziamento dei Centri per l’impiego saranno messi a bando i seguenti posti, rimasti vacanti nella precedente selezione:

213 posti per il profilo relativo alla figura di “Specialista mercato e servizi lavoro” (CPI-SML);

40 posti per il profilo di “Specialista amministrativo contabile” (CPI-SAM);

11 posti per il profilo di “Specialista informatico statistico” (CPI-SIS);

9 posti per il profilo di “Analista del mercato del lavoro” (CPI-AML).