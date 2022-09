Elezioni, alle ore 12 in Sicilia l'affluenza è del 4,67%. In provincia di Trapani 4,45%

25/09/2022 15:20:00

Ci sono i primi dati dell'affluenza alle urne aperte in tutta Italia per le politiche e prima proiezione di affluenze al voto. Alle ore 12 per il rinnovo della Camera il dato si attesta al 18,39% degli aventi diritto (4.014 comuni su 7.904) leggermente in calo rispetto alle elezioni precedenti, era del 19,18% degli elettori per la Camera.

Si attesta, invece, intorno al 14,77% l’affluenza in Sicilia per Camera e Senato, secondo i dati del Viminale riferibili alla rilevazione di mezzogiorno in tutti i 391 Comuni dell’Isola. In linea con le precedenti Politiche quando il dato fu del 14,28%. Nell’Isola si vota anche per le Regionali e si registra qualche ritardo nelle rilevazioni in alcuni Comuni.

Alle ore 12 ha votato il 4,67%, ovvero 215.628 votanti su 4.617.845 elettori. Nel 2017, alle precedenti elezioni sull’isola, aveva votato l’11,03%, quindi dato in netto calo rispetto a 5 anni fa.

In Provincia di Trapani nella proiezione delle ore 12 ha votato il 4,45%, ovvero 16.458 votanti su 369.585 elettori. Hanno fatto peggio Palermo (1,67%), Siracusa (2,97%), Catania (3,81%). Tra le città del Trapanene, a Marsala 12,27%, Alcamo 12,36%, Trapani 13,19%, Mazara 12,97.

Qui il dati del rilevamento del voto in provincia di Trapani alle ore 12: