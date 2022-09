26/09/2022 18:48:00

Per ragioni legate ad attività di Polizia Giudiziaria è stata temporaneamente chiusa a Marsala l'isola ecologia del Lungomare di Marsala (zona ex Salato).

Questa mattina i carabinieri sono arrivati all'Isola ecologica e hanno ordinato a tutti, operatori compresi, di andare via. La chiusura non è connessa al funzionamento dell'isola ecologica, ma all'omicidio di questa mattina a Marsala. Si cercava, forse, l'arma del delitto. Ma non sarebbe stato trovato nessun indizio utile, secondo quanto trapela. Domani l'isola ecologica