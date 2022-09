26/09/2022 22:00:00

E' uscito il nostro nuovo singolo dei "Comusemo". Il nuovo lavoro della band, che si trova su tutte le piattaforme streaming e su YouTube, si chiama “Tutto bene grazie”.

Il brano, in chiave afro/raggae parla dell’essenza vera del siciliano. Ci sono citazioni di Camilleri, ma si parla anche dei molti giovani che vanno via dalla terra. La canzone per i Comusemo è un inno di speranza e di gioia per la Sicilia.

La band è formata da Francesco Gagliano (voce), Cristiano Rosolia (chitarra), Alessandro Parrinello (tastiere) e Salvatore de Vita (batteria).