Adesso c'è anche il volo Trapani - Catania

27/09/2022 14:38:00

Se ne è sempre parlato come un modo (altamente inquinante, in verità) di bypassare il solito disastro delle autostrade e delle ferrovie siciliane. Un volo diretto, da una parte all'altra dell'isola. C'era, una volta. E c'è di nuovo. E' la nuova rotta Trapani - Catania.

La nuova rotta è operata da AeroItalia. Si può prenotare da oggi, insieme ad altre rotte:

Bergamo – Bacau

Roma Fiumicino – Bacau

Trapani – Catania.



Le prime due rotte sono operate dal 2 dicembre con schema “W” originando da Bergamo poi Bacau, quindi Roma Fiumicino e il ritorno sempre verso Bergamo via Bacau. I voli ogni venerdì e domenica.

Da novembre viene riattivata la Trapani – Forli – Trapani, il venerdì e domenica.

Contestualmente il lunedì – venerdì – domenica opera il Trapani – Catania, che poi prosegue su Forlì. L’andata il mattino e il ritorno in serata. I tempi di volo sono compatibili per un turboelica, l’ATR72/600 che da Forlì con l’orario invernale verrà spostato a Trapani. I voli si prenotano on line nel sito di AeroItalia e partono da 30 euro.