Al via la 3^ edizione de "La sportiva discovery Pantelleria"

27/09/2022 12:00:00

Fino a domenica 2 ottobre si terrà a Pantelleria la 3^ edizione del “LA SPORTIVA DISCOVERY PANTELLERIA”, manifestazione di TRAIL RUNNING E TREKKING con tre tappe di gara che si articoleranno lungo gli 80 km di sentieri e boschi, ai quali farà da cornice il blu del mar Mediterraneo, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza sportiva emozionante alla scoperta dei mille contrasti del suggestivo paesaggio dell’isola.

L’iniziativa, sponsorizzata dalla nota azienda di abbigliamento da montagna La Sportiva, è organizzata da VRM Team ASD in collaborazione con EcotrailSicilia ASD e Pantelleria Outdoor ASD, e vede l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria a supporto di tutte le attività che si svolgeranno nel corso della settima.

In particolare, con il contributo dell’assessorato regionale all’agricoltura, sviluppo rurale, pesca mediterranea, dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale, è stato possibile ottenere realizzare il progetto sulla valorizzazione dei prodotti agricoli identitari del territorio del Parco di Pantelleria e poter provvedere alla distribuzione della “dispensa pantesca” per tutti i partecipanti alla manifestazione, nonché ai pacchi premio per i vincitori.

“Si tratta di una strategia di promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio che si muove su canali non convenzionali e che punta a fare sinergia con realtà organizzative su territorio nazionale. – afferma la direttrice Sonia Anelli - Da sempre questo principio fa parte della mission del Parco, che lavora nell’ottica di estendere la rete dei contatti per raggiungere target diversificati”.

Nel programma della manifestazione non mancheranno escursioni ed attività esperienziali a cura del Parco aperte agli atleti e alle loro famiglie, fra cui la proposta di percorsi trekking. Regolamento e dettagli sono pubblicati su www.veronamarathonexplore.it